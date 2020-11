Knaldet i Københavns Lufthavn

Når man rejser, er det altid godt at have lidt kontanter på sig.

Sådan lyder et godt rejseråd, men en række rejsende i Danmark har på to dage taget det til et helt nyt niveau.

Det oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. Her blev fundet knap tre millioner i kontanter fordelt på seks rejsende.

- Der er tale om opsigtsvækkende mange kontanter fordelt på relativt få rejsende.

- Aktionen bekræfter, at kontantudførsler til udlandet er et område, der er vigtigt for os at have fokus på. Foruden de konkrete tal har aktionen givet os brugbar viden til brug for prioritering af vores generelle kontrol og vejledningsindsats, siger Henrik Pagh Kold.

Fundet er blevet gjort i forbindelse med en målrettet aktion i starten af november, hvor Toldstyrelsen fandt de mange penge på bare to dage.

Én af de rejsende havde sågar medbragt knap to millioner i kontanter og fået en bøde på 250.000 kr. Politiet har opkrævet bøder for i alt 700.000 kr.

Hvis du rejser ind i Danmark med mere end 75.000 i kontanter, skal du angive det til Toldstyrelsen.