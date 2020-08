Knaldet med 2,9 kilo kokain i trolley

To mænd på 24 og 26 år er i dag fængslet i henholdsvis 27 og syv dage, sigtet i en sag om indsmugling og besiddelse af store mængder kokain og ecstasy.

Af sigtelserne mod de to mænd fremgår det, at de ifølge politiets efterforskning har stået i ledtog med blandt andre en brasiliansk kvinde, som 17. december ankom med fly fra Lissabon til København klokken cirka 14.55.

Her medbragte hun angiveligt en trolley, som indeholdt mindst 2,9 kilo kokain.

Fra lufthavnen tog kvinden til Hotel Cabinn på Arne Jacobsens Allé på Amager. Her var en mand ifølge sigtelserne instrueret i at afhente den narkofyldte kufftert samme aften klokken 21.45.

Tråde til bandemiljøet

To dage efter var det så meningen, at den nu fængslede 26-årige skulle modtage penge for kokainen. Ifølge politiets sigtelser var overdragelsessummen aftalt til 87.000 euro, svarende til ca. 652.500 danske kroner.

Politiet kom på sporet af indsmuglingen i december flere måneder i forvejen og kunne anholde flere personer i forbindelse med indsmuglingen. I både juli, oktober og november samme år stod samme bagmænd ifølge sigtelser bag indsmugling af i alt 17,3 kilo kokain fra Brasilien til Danmark.

- På nuværende tidspunkt kan vi ikke afvise, at sagen trækker tråde til bandemiljøet, siger Knud Hvass, leder af afdelingen for organiseret kriminalitet hos Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger benyttede bagmændene angiveligt mere eller mindre tilfældige personer som såkaldte 'muldyr', der for mindre beløb stod for at tage den ulovlige last med ind i landet.