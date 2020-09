Knaldet med promille på over 2,5

En bilist fra Nordjylland måtte onsdag aften aflevere både kørekort og bil til politiet. Manden blev stoppet af en patrulje på motorvejen ved Hirtshals. Da betjentene havde en formodning om, at manden var beruset, blev han testet.

To gange blæste han i alkoholmeteret.

- Hver gange viste målingen, at promillen lå over 2,5, oplyser Nordjyllands Politi.

På grund af den høje promille blev kørekortet og bilen inddraget på stedet. Der blev efterfølgende udtaget en blodprøve, så den endelige promille kan blive fastslået.

Et par timer før denne hændelse standsede betjente fra Nordjyllands Politi en varebil på Industrivej i Fjerritslev. Betjentene kunne fastslå, at manden var så påvirket af alkohol, at han ikke måtte køre bil.

Det måtte han faktisk slet ikke i forvejen.

- Han var i forvejen frakendt retten til at køre bil, oplyser politiet.

Spritbilisten ejede ikke varebilen. Nu bliver den retmæssige ejer sigtet for at have overladt bilen til en person, som ikke har kørekort.