Knaldet under 'Hellerup-uge': De kører alt for tidligt

Skagen er samlingssted for de rige og berømte - i hvert fald under 'Hellerup-ugen', som nok mere almindeligt er kendt som 'uge 29'.

Indbyggertallet i Skagen stiger således fra 8000 til hele 50.000 i syv dage, hvor der bliver drukket fin vin og hørt høj musik. Men den ekstra festlige stemning har også fået Nordjyllands Politi til at gøre en ekstra indsats for, at færdselssikkerheden er i top.

Således afholdt de razzia fra klokken 03.00 lørdag morgen til klokken 13.00 samme dag, hvor de fik fat i 18 spritbilister og to narkobilister. Det fortæller Jens Stagsted, der er sektionsleder for operativ færdsel i Nordjylland.

- Det var nok det, vi havde forventet, da tallet passer meget godt med sidste år, siger han til Ekstra Bladet.

Folk kører for tidligt

De fleste tilfælde er dog ikke af den helt slemme slags, men derimod en forkert vurdering af, hvor hurtigt alkohol forlader kroppen, vurderer sektionslederen.

- De kommer til at køre alt for tidligt. De tror, de er klar til at køre, men det er de altså ikke. Det tager længere tid, før man er klar til at sætte sig bag rattet, siger han.

Jens Stagsted fortæller samtidig, at de har en lignende indsats planlagt i løbet af søndagen, hvorfor man har ekstra god grund til at lade bilen stå, hvis man har fået et glas bobler eller rosé for meget.

Omkring 15 betjente deltog i razziaen.