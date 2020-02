Knallert skal bringe nyt om skudsag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Oplysninger om en knallert skal nu bringe Københavns Vestegns Politi nærmere opklaringen af en skudepisode i boligområdet Blokland i Albertslund omkring klokken 21.45 tirsdag aften.

Her kom to mænd kørende på den stjålne VGA-knallert og skød mod en sort BMW 320 fra 2014.

Politiet har tidligere oplyst, at der var i alt tre personer til stede i bilen, som holdt stille, da der blev skudt imod den. Ingen personer blev dog ramt.

Politiet offentliggør nu et billede af knallerten, der blev meldt stjålet i Ågården i Ishøj i tiden op til skudepisoden, og som blev fundet i brand ved Hundigevej i Hundige omkring 20 minutter efter skudepisoden - omkring ti kilometer fra Blokland ad veje og/eller stier. Det er knallertens ejermand, der har udlånt billedet.

- Har nogen set knallerten med en eller to på tirsdag aften ved 22-tiden på ruten fra Albertslund til Hundige, så kontakt os gerne. Det samme gælder, hvis nogen har oplysninger om tyveriet af den, som kan være sket for et par uger siden, siger politikommissær Henrik Hougaard, Københavns Vestegns Politi.



Politikommissæren siger, at det er for tidligt at udtale sig om motiver for skudepisoden på nuværende tidspunkt.

Politiet vil stadig gerne høre fra vidner, der har set eller hørt noget mistænkeligt ved Blokland tirsdag aften - eller på en sti ved Hundigevej mellem Køge Bugt Motorvejen og Lillevangsvej, hvor knallerten blev fundet.