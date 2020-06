Knallerter og sprut udløste flere sigtelser på Bornholm

Bornholms Politi har i weekenden rejst sigtelser mod flere personer i forskellige sager om knallert- og spritkørsel

Fredag aften endte en 46-årig mand fra Allinge med at blive sigtet for at true en politipatrulje, som mistænkte ham for at køre bil i beruset tilstand, fremgår det af politiets døgnrapport.

Nogle timer senere tog ordensmagten en politihund i brug, da man skulle opstøve en fører af en knallert og en passager på knallerten.

De stak af til fods, da de opdagede, at politiet havde fået øje på dem på Aakirkebyvej i Rønne natten til lørdag. Der var i alt tre personer på knallerten.

Hunden fandt frem til knallertens fører, som blev anholdt. Han blev sigtet for spirituskørsel og for at køre med to passagerer på knallerten.

Lidt senere samme nat blev endnu en mand sigtet for at køre fuld på knallert. Han kørte oven i købet også på en cykelsti imod færdselsretningen.

Natten til mandag nægtede en 32-årig mand at standse sin knallert, selv om politiet brugte udrykningssignal. Manden kørte på fortovet og gennem gågaden.

Da politiet fik fat i ham, viste det sig, at han var påvirket af sprut og stoffer. Ifølge politiets døgnrapport skal manden desuden have slået en betjent i brystet, da han blev standset i Nørregade.