Knallertkører knaldet med 88 km/t

Der var i den grad fart over feltet, da politiet onsdag aften rykkede ind i Rødekro for at tjekke de lokale knallertkørere.

Hele otte knallert-ejere blev knaldet for enten at køre for stærkt eller køre på ulovlige knallerter.

Betjente i henholdsvis patruljevogn og motorcykel ankom til den lille by for at tage kampen op med, hvad politiet kalder 'utryghedsskabende knallertkørelse' i deres tweet.

Borgerne i Rødekro har længe været trætte af knallertkørernes hensynsløse kørsel.

Tager ikke telefonen

Topscoreren blev en knallertkører, som blev målt til at køre helt op til 86 km/t. Knallerten må ellers kun køre 30 km/t., så der er blevet pillet en del i maskineriet.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få yderligere oplysninger hos vagtchefen hos Syd og Sønderjyllands Politi.

Men telefonen bliver ikke besvaret.