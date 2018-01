Knallertkører smidt bag tremmer: Skød sig ind ad dør

Iført knallert og haglgevær brød en 38-årig mand natten til lørdag ind i et bilværksted i Nykøbing Mors. Det kostede ud over en række stjålne effekter også en veteranbil på værkstedet materielle skader.

Manden slap i første omgang væk fra politiet, som passerede ham, da de var på vej til gerningsstedet. Manden var dog ikke på fri fod længe, og er lørdag aften blevet idømt to et halvt års fængsel med omgående afsoning.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Efter indbruddet, som skete på Grønlandsvej klokken 02.28, stødte ordensmagten klokken 04.00 igen på den nu dømte - denne gang kom han kørende ad Brovej øst for Salling Sund.

Kunne ikke have svejseapparat på knallert

Manden blev stoppet, og politiet fandt en jagtpatron, hvoraf dele var identisk med dele en patron, manden havde efterladt på autoværkstedet. På sig havde han også en kniv og blev sigtet for både indbrud og våbenbesiddelse, hvilket han erkendte.

Ved indbruddet stjal manden, som er fra Nykøbing Mors, ifølge politiet blandt andet et svejseapparat:

- Det gemte han af vejen, for sådan et er svært at have på en knallert, siger vagtchef Simon Skelkjær til Ekstra Bladet.

På autoværkstedet stjal den 38-årige mand også nogle nummerplader, håndværktøj, en ipad og en iphone.

- Flere af tingene har vi fundet - blandt andet nummerpladerne, siger vagtchefen.

Det gælder også det stjålne svejseapparat, men ikke haglgeværet. Hvordan manden var kommet i besiddelse af det har vagtchefen ikke lørdag aften overblik over.

Kastede våben i fjorden

Efter den nu dømtes eget udsagn ligger det dog nu på bunden af Limfjorden, efter at han efter indbruddet kastede det ud fra Sallingsundbroen.

- Vi har søgt efter det med politihunde relevante steder, men ikke fundet det. Hvis nogen kommer i nærheden af det, så hører vi gerne fra det, siger vagtchefen.

Politiet fandt også amfetamin hos manden, som vurderes at have været til eget forbrug.

Hvad angår sidstnævnte havde manden dog tilsyneladende holdt sig i skindet, for han er ikke sigtet for at køre på knallert i påvirket tilstand.

Manden er i forvejen kendt af politiet for såkaldt ligeartet kriminalitet, og fredag nats udfoldelser var altså nok til, at han ved et grundlovsforhør lørdag morgen straks kunne dømmes og bures inde.