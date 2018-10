Knivbevæbnede røvere stjal otte hundehvalpe: To af dem overlevede

En 26-årig britisk kvinde, der er gravid i sjette måned, blev udsat for et voldsomt røveri, da to hætteklædte og knivbevæbnede mænd tirsdag aften trængte ind i hendes hjem i byen Stretford i det nordlige England.

Den 26-årige Leeanne Corbett, der er mor til tre unge drenge, har også hunden Reign, som netop havde født otte hvalpe dagen før. De hætteklædte røvere pressede Leeanne ud i hendes eget køkken, hvor de truede hende med en slagterkniv mod hendes gravide mave, før de stjal de otte nyfødte hundehvalpe, der er af racen fransk bulldog.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, BBC og Manchester Evening News

Kun to af de kun en dage gamle hvalpe overlevede. (Foto: Privatfoto)

Til BBC har Leeanne Corbett fortalt, at røverne ude i køkkenet greb den største kniv, de kunne finde. Og så truede de hende ved at presse kniven mod hendes mave, mens de skreg: Hvor er hundehvalpene?

- Jeg troede, at røverne ville dræbe mig og mit ufødte barn, fortæller Leeanne til BBC og tilføjer:

- De vidste, at jeg var gravid. Jeg kan ikke forstå, at folk kan finde på sådan noget. Mine tre små sønner var også i huset. Jeg var så bange. Røveriet har påvirket os alle, men især hvalpenes mor Reign. Hvalpene har brug for deres mor, og Reign har brug for sine hvalpe, siger Leeanne.

Her ses moren til hvalpene, hunden Reign.(Foto: Privatfoto)

To hvalpe genforenet med deres mor

Fredag eftermiddag oplyste politiet i en udtalelse omkring sagen, at to af hvalpene er blevet genforenet med deres mor, hunden Reign. De øvrige seks hvalpe i kuldet er døde.

Kriminalkommisær Dave Jones udtaler følgende:

- Det er fuldstændigt chokerende, at en gravid kvinde og hendes unge børn skal opleve sådan en skræmmende handling. Og vi er fast besluttet på at finde frem til gerningsmændene.

De otte hundehvalpe har i øvrigt en samlet værdi på ca. 80.000 kroner. Og det har tyvene angiveligt vidst.