Knivdrab i Holbæk: Anholdt og offer kendte hinanden

59-årig sigtes for drab på 48-årig mand begået i haveforening

En 59-årig mand fremstilles senere i dag i grundlovsforhør i forbindelse med et knivdrab begået i aftes i Holbæk.

Episoden udspandt sig i en haveforening i samme by, hvor offeret, en 48-årig mand, blev stukket fatalt med en kniv under et slgamål.

Efterfølgende flygtede den mistænkte 59-årige fra stedet på knallert. Han blev kort anholdt udramatisk på sin bopæl, oplyser efterforskningsleder, Bjørke Kirkegaard, Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Ambulancefolk og personale fra en tilkaldt politihelikopter ydede førstehjælp til den 48-årige mand, men som følge af voldsomt blodtab og alvorlige læsioner lykkedes det ikke at redde mandens liv.

- Jeg kender endnu ikke til et direkte motiv. Men mig bekendt kendte offer og den nu anholdte hinanden, fortæller efterforskningslederen.

Ifølge oplysninger til Ekstra Bladet udspandt drabet sig i et miljø, hvor der drikkes lidt rigeligt, men dette ønsker efterforskningslederen ikke at kommentere.