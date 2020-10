Knivdrab var terror: IS-tilhænger sigtet

Da to turister 4. oktober blev angrebet af en knivmand i Dresden, var der tale om islamisk terror. Og den 18-årige mand, der er sigtet i sagen, er tilhænger af Islamisk Stat.

Det skriver Bild.

Den 20-årige sigtede blev anholdt natten til onsdag, skriver flere tyske medier. Her forlyder det også, at den mistænkte er en syrisk mand.

Det skriver blandt andet Welt.

Ifølge de tyske medier ankom den 20-årige til Tyskland i 2015, hvor han siden har været på tålt ophold.

Ifølge Bild havde manden kun været på fri fod i ganske få dage, da de to turister - en 55-årig mand fra Krefeld og en 53-årig mand fra Köln - om aftenen 4. oktober blev overfaldet og knivstukket bag Kulturpalast i centrum af Dresden.

Her døde den 55-årige efterfølgende af sine kvæstelser, mens den 53-årige overlevede med nød og næppe.

Den 20-årige, der nu er anholdt og sigtet for drab og drabsforsøg, blev løsladt 29. september i forbindelse med en dom, hvor han i 2018 var blevet dømt for at have gjort anslag til forsøg på en terrorhandling.

I den forbindelse fik han to år og ni måneders fængsel. Dermed var han prøveløsladt, da de to mænd blev overfaldet med kniv 4. oktober.