Knivdræbt i masseslagsmål: Jagter gerningsmænd

12 timer efter at en 27-årig mand blev stukket ned og dræbt i et masseslagsmål i Valby, har politiet fortsat ingen anholdte. Det bekræfter leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, Brian Belling.

Slagsmålet skete ved Carl Th. Dreyers Vej i Valby natten til mandag klokken 00.40, hvor omkring 15 personer ifølge anmeldelsen var oppe at slås. Yderligere tre personer blev stukket med kniv, men er ikke i kritisk tilstand.

Mand dræbt i tidligere drabschefs baghave

Brian Belling fortæller, at det 27-årige drabsoffer er dansk statsborger. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har han somalisk baggrund.

Han fortæller, at politiet arbejder ud fra en formodning om, at det er to lokale grupper, der er stødt sammen og siger, at der ikke er noget, der tyder på bandesammenhæng.

Han ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt den dræbte eller de sårede er kendt af politiet for tidligere kriminalilet.

- Er de sårede og den afdøde fra samme gruppering?

- Det vil jeg ikke udtale mig om, siger han og fortsætter:

- Lige nu går alt rigtig stærkt. Vi har rigtig mange ude og arbejde mange forskellige steder. I løbet af dagen samler vi trådene. Før jeg har helt overblik over det, melder jeg ikke noget ud, siger han.

Politiets teori: Opgør mellem to grupper bag knivdrab