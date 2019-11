Knivdræbte Jeanette arbejdede i Aldi: - Vi er dybt berørte

En 35-årig dræbt kvinde fra Kundby var for kort tid siden startet som praktikant i Aldi

Den 35-årige Jeanette Rømer Hansen, der tidligt fredag morgen blev dræbt af sin ekskæreste med et ukendt antal knivstik, arbejdede i Aldi i Svinninge.

Det bekræfter PR- og Kommunikationschef i Aldi Kristian Jensen over for Ekstra Bladet.

- Vi er dybt berørte over den tragiske hændelse og vores tanker går til de efterladte, fortæller Kristian Jensen.

Det er kun kort tid siden, at Jeanette startede som praktikant i Aldi. Men på den tid var hun nået at blive en vigtig og velanset kollega.

- Hun var allerede vellidt af sine kolleger i butikken i Svinninge. Vi har straks tilbudt krisehjælp til de butiksansatte, der ønsker dette, fortæller PR- og Kommunikationschef Kristian Jensen.

Søster til Morten Messerschmidt myrdet

En 39-årig mand er anholdt i sagen.

Manden er sigtet for at have dræbt 31-årige Line Messerschmidt, der er søster til politikeren Morten Messerschmidt, før klokken 4.25 fredag morgen, og 35-årige Jeannette Rømer Hansen i Kundby før klokken 5.37.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har han haft et forhold til begge kvinder.

Under grundlovsforhøret fredag aften kom ofrenes navne frem. De er ikke beskyttet af navneforbud.

Dele af grundlovsforhøret blev dog holdt bag lukkede døre, så hvad der udløste de frygtelige begivenheder er ukendt for offentligheden. Den sigtede mand kan kun erkende vold med døden til følge. Han blev her til aften varetægtsfængslet i sagen.