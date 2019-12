Knivdrama i ungdomsklub: Tre sigtede løslades

De tre unge drenge, der er blevet anholdt i forbindelse med et voldsomt knivstikkeri på Amager lørdag aften, er nu blevet løsladt.

Drengene, der er i teenage-alderen, er fortsat sigtede i sagen, hvor politiet vurderer, at de i forening har udøvet kvalificeret vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, som sigtelsen lyder.

Det oplyser efterforksningsleder Rene Jensen til Ekstra Bladet.

Politiet vurderer, at der har været tale om et internt opgør i et kriminelt miljø, men altså ikke et bandemiljø. Motivet er fortsat uklart, men det er politiets opfattelse, at offeret og gerningsmanden har kendt hinanden.

- Der er et kendskab mellem den formodede gerningsmand og offeret, men vi kan ikke sige noget konkret om motivet. Der er dog indikationer på, at det begyndte med et simpelt skænderi, sagde efterforskningsleder Søren Lauritsen tidligere på dagen.

Knivstikkeriet skete i et område ved Sundbyvestervej og Englandsvej, hvor de unge har været til stede i en ungdomsklub.

Offeret, en 15-årig dreng, var i en periode i kritisk tilstand, men han er blevet betegnet som stabil.