Knivdrama i ungdomsklub: Tre teenage-drenge anholdt

Københavns Politi har søndag formiddag anholdt yderligere to drenge i teenage-alderen, som vurderes til at have spillet en rolle i sagen om den 15-årige dreng, der lørdag klokken 21.38 blev stukket ned ved en ungdomsklub på Sundbyvestervej på Amager.

Det oplyser efterforskningsleder Søren Lauritsen til Ekstra Bladet.

Dermed er det samlede antal anholdte nu oppe på tre.

I forvejen er en 16-årig dreng anholdt og sigtet for knivstikket, som nær havde kostet den 15-årige livet. Offeret var i en periode i kritisk tilstand, men han er i bedring, og senest er hans tilstand blevet betegnet som stabil.

Den 16-årige er indtil videre sigtet for kvalificeret vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Tidligere søndag fortalte Søren Lauritsen, at han ville blive fremstillet i grundlovsforhør med henblik på at få ham varetægtsfængslet. Men i løbet af formiddagen har sagen taget en ny drejning.

- Der tegner sig et lidt mere kompliceret billede. Vi har foretaget to anholdelser yderligere for at få klarlagt, hvad deres rolle er. Hypotesen lige nu er, at de tre har handlet i forening, siger Søren Lauritsen.

Foto: Kenneth Meyer

Derfor er beslutningen om at fremstille den 16-årige i grundlovsforhør indtil videre sat på standby, oplyser Søren Lauritsen.

- Hvis der kommer til at ske fremstilling, så vil det først komme til at ske sidst på eftermiddagen først på aftenen, siger Søren Lauritsen.

Det samme vil være tilfældet for de to nye anholdte i sagen.

Skænderi på ungdomsklub endte livsfarligt

Den 16-årige blev anholdt på sin bopælsadresse lidt efter klokken tre natten til søndag.

Søren Lauritsen ønsker ikke at fortælle, om politiet har sikret sig gerningsvåbnet. Om motivet siger han:

- Der er et kendskab mellem den formodede gerningsmand og offeret, men vi kan ikke sige noget konkret om motivet. Der er dog indikationer på, at det begyndte med et simpelt skænderi, siger Søren Lauritsen.

Vagtchef Leif Hansen sagde lørdag aften til Ekstra Bladet:

- De har været til stede i en ungdomsklub. De kommer op at skændes og går udenfor. Hvad der så præcist sker, ved vi ikke endnu, men en bliver i hvert fald stukket ned, siger Leif Hansen.

Efterforskningslederen fortæller, at det ikke er indtrykket, at nogen af de implicerede har relationer til bandemiljøet.

- Der er tale om et kriminelt miljø, men ikke om bandemiljøet, siger Søren Lauritsen til Ekstra Bladet.