Knivmanden løb frem mod min søn

Lynda Asperup og hendes 14-årige søn lagde blomster til 72-årig mand fra lokalområdet, der blev et tilfældigt offer for en knivmand

Lynda Asperup er lykkelig for, at hun stadig har sin 14-årige søn hos sig.

Lørdag var teenageren vidne til, at 24-årige Martin, der angiveligt var narkopåvirket, blev dræbt af politiet umiddelbart efter, han selv havde givet en tilfældig 72-årig mand et dødbringende stik i halsen.

Lynda og hendes søn lagde søndag blomster for at ære den 72-årige mand, der blev et uskyldigt offer. Foto: Per Rasmussen

- Martin kommer løbende op mod min søn, men drejer af og løber i stedet over mod den ældre mand. Det kunne lige så godt have været min søn, der var blevet stukket ned, fortæller Lynda Asperup, hvis søn filmede Martins konfrontation med politiet.

Et af de mange blodspor på Enighedsvej. Foto: Per Rasmussen

Martins familie har fortalt Ekstra Bladet, at den 24-årige mand sandsynligvis var i en narko-psykose. Politiet prøvede i flere minutter at få ham til at smide sine knive, som han havde skåret sig selv med. Dagen derpå er der et blodigt spor fra Spar på hjørnet Enighedsvej og Norgesvej og yderligere tre sidegader hen til Gedservej og Enighedsvej, hvor en stor blodplet på kørebanen viser, hvor Martin blev skudt. Få meter fra det sted, hvor han stak en tilfældig fodgænger i halsen.

Den mørke plet på kørebanen viser, hvor 24-årige Martin faldt til jorden, da politiet skød ham. Foto: Per Rasmussen

Flere vidner har udtryk undren over, hvorfor knivmanden fik lov til at bevæge sig så langt uden at politiet neutraliserede ham.

Politiet oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer, da sagen er overgået til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

- Min søn stod på Gedservej og har nogle andre vinkler end den video, der er blevet delt på sociale medier. Han har ikke delt sin video med nogen, men er blevet afhørt af politiet, der nu har hans mobiltelefon i deres varetægt.

Hvordan har din søn det nu?

- Jeg har heldigvis opdraget en psykisk stærk dreng, og vi talt situationen igennem mange gange. I dag ville han gerne op og lægge nogle blomster til den ældre mand, der blev stukket. Vi så ham tit i kvarteret. Han gik mange ture – både morgen, middag og aften. Han smilede altid, siger Lynda Asperup, der også har set pårørende til Martin i krydset Gedservej og Enighedsvej, hvor den 72-årige blev stukket og den 24-årige blev skudt.

Et øjenvidne har fortalt, at knivmanden stak til flere biler og nærmest lænede sig indover dem. Han blødte fra brystet efter at have skåret sig selv. Foto: Per Rasmussen

- Selvfølgelig kan man kun blive vred over, at Martin slog en uskyldig ihjel, men når man ser smerten i øjnene på Martins pårørende, så får man også medfølelse for dem og deres situation.

