51-årig mand fremstilles lørdag formiddag i grundlovsforhør sigtet for drabsforsøg

Lægerne har lagt et 19-årigt knivoffer i kunstigt koma, efter at han fredag eftermiddag blev stukket ned på en tankstation på banegårdspladsen i Odder.

Det oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi til Ekstra Bladet. Meldingen er samtidig, at lægerne vil forsøge at vække den unge mand i eftermiddag.

Den unge mand blev stukket flere forskellige steder på kroppen og var i livsfare. Om han stadig betegnes som værende i kritisk tilstand, vil vagtchefen ikke kommentere.

Se også: Mand anholdt efter drabsforsøg: 19-årig stukket ned på tankstation

Lørdag formiddag vil en 51-årig mand blive fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for drabsforsøg på den 19-årige.

Politiet vil ikke oplyse, hvilken relation de to har, men har tidligere sagt, at knivstikkeriet var kulminationen på nogle interne uoverensstemmelser mellem de to mænd.

Politiet fik anmeldelsen om hændelsen klokken 14.13, og cirka en time senere blev den 51-årige anholdt på en adresse i nærheden af tankstationen.