Knivopgør på Christianshavn: Mand stukket i overarmen

Blodig nærkamp mellem to mænd kan være et opgør i hovedstadens misbrugsmiljø

Hidsige ord og knytnæveslag rakte ikke, da to mænd her til aften havde et blodigt opgør på Christianshavns Torv.

- En af mændene havde en kniv på sig, som han stak ind i den andens højre overarm. Det er ikke umiddelbart livstruende. Det oplyser Henrik Brix, vagtchef i Københavns Politi.

Politiet modtog alarmopkald om knivstikkeriet klokken 20.37. Kort efter var betjente på gerningsstedet omkring torvets offentlige toiletbygning, hvor der blev foretaget en vejafspærring.

Knivstikkeriet foregik omkring Christianshavns Torvs offentlige toiletbygning. Et yndet tilholdssted for bydelens misbrugere. Foto: Kenneth Meyer

Det lykkedes også at anholde en mand, som herefter blev kørt til afhøring.

- Der kunne være tale om et opgør i misbrugsmiljøet. Men det er endnu for tidligt at sige med sikkerhed, siger Henrik Brix.

Kniven er også konfiskeret. Stikvåbnet har ifølge vagtchefen et syv centimeter langt blad.