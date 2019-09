Knivoverfald: Fem hastet til hospitalet i USA

Seks personer er sendt på hospitalet efter et voldsomt knivstikkeri i USA

En person er gået amok med en kniv i Tallahassee, Florida i USA.

Indtil videre er seks personer blevet hastet til et nærtliggende hospital, hvor deres skader er i gang med at blive evalueret, skriver CNN. En person er i kritisk tilstand, oplyser hospitalet. Samtidig retter de en tidligere udtalelse, hvor de sagde, at de havde modtaget seks ofre. Det rigtige tal er fem. Der er ingen af de resterende fire, der er i kritisk tilstand.

Knivoverfaldet skete ved firmaet Dyke Industries, men det vides ikke, om overfaldsmanden er ansat i firmaet.

Det lokale politi oplyser til nyhedsmediet, at de har en mistænkt i deres varetægt. Politiet fik anmeldelsen klokken 8.37.

Opdateres ...