Knivstikkeri i Aarhus

20-årig er lettere såret efter et slagsmål - men manden vil ikke tale med politiet

En 20-årig mand endte lørdag aften på skadestuen i Aarhus, efter han var involveret i et slagsmål, hvor der blev brugt kniv.

Ifølge Østjyllands Politi skete overfaldet på Marselis Boulevard kort før klokken 20, hvor en ukendt gruppe kom i slagsmål. Politiet kunne dog ikke finde gruppen, da flere patruljer nåede frem til gerningsstedet.

Senere kom der dog en melding om, at den 20-årige var kørt til skadestuen efter at være blevet såret med en kniv. Han har været involveret i slagsmålet og er kommet lettere til skade. Ifølge Ritzau er manden stukket i låret og ryggen

Det bliver dog svært for politiet at komme videre med hans hjælp, da den sårede nægter at tale med ordensmagten.