Knivstikkeri i indkøbscenter

En mand er lørdag eftermiddag blevet stukket med en kniv i Bazar Vest i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet er i øjeblikket massivt til stedet ved Bazar Vest i Brabrand, hvor 1 mand er stukket med kniv. Vi har endnu ikke det fulde overblik og tweeter igen, når der er nye oplysninger. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 16. marts 2019

Et større slagsmål endte med at to mænd blev udsat for slag og spark samt et enkelt knivstik. Begge behandles i øjeblikket på hospitalet og er uden for livsfare.

Myndighederne er massivt til stede ved det aarhusianske indkøbscenter, men er ellers sparsomme med oplysninger.

Bazar Vest Bazar Vest er Nordens største basar med et samlet areal på 18.000 kvadratmeter. Den ligger i det vestlige Aarhus tæt ved den berygtede ghetto Gellerupparken. Indkøbscentret omfatter 110 butikker, værksteder og en scene til sport og optrædner. VisitAarhus beskriver stedet som et 'eksotisk madmekka', der tilbyder det bedste fra orientens køkken.