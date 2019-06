Knivstikkeri i København

To personer har været involveret i knivstikkeri på Nørrebro i København. Formodet gerningsmand er anholdt

En 27-årig mand er mandag eftermiddag blevet overfaldet på Sjællandsgade på Nørrebro i København.

Her blev han stukket med kniv flere steder på kroppen.

Offeret er dog uden for livsfare, oplyser central efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen.

- Det er tilsyneladende et røveri, der er gået galt, siger han.

Den formodede gerningsmand - en mand på 23 år - er anholdt og sigtet for røveriforsøg og kvalificeret vold.

Politiet rykkede ud til Stevnsgade, der er en sidegade til Sjællandsgade, kort før klokken 17. Det var herfra, der blev slået alarm.

På Stevnsgade fandt politiet offeret. Efterfølgende blev den formodede gerningsmand pågrebet.

- Den mistænkte er også kommet til skade, men er uden for livsfare. Han har fået en skade i hovedet - formentlig i forbindelse med et fald, da der opstod tumult mellem de to mænd, siger Kenneth Jensen.

Baggrunden for knivstikkeriet kendes endnu ikke. Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har politiet fundet en stor kniv på gerningsstedet.

