Knivstikkeri i Rema 1000: Offeret udskrevet

Butiksmedarbejderen, der fredag blev stukket ned, da han forsøgte at stoppe et røveri, er blevet udskrevet.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Kenneth Jensen, til Ekstra Bladet.

Den 29-årige var på arbejde i Rema 1000 på Frederikssundsvej i Husum ved København, da to delvist maskerede mænd kom ind og krævede et pengebeløb.

Butiksansat stukket ned: Forsøgte at stoppe røvere

Offeret blev ramt af et knivstik, da han ville forhindre dem i at slippe væk.

Mistænkte i kikkerten

Tip og henvendelser fra borgerne har ført til, at Københavns Politi nu har et par mistænkte i kikkerten i forbindelse med røveriet i Rema 1000 fredag. De er dog stadig på fri fod, siger efterforskningslederen.

- Hvorfor tager man ikke ud og anholder dem med det samme?

- Det er rent efterforskningsmæssigt. Vi skal have samlet nogle ting, sammenligne med videoovervågning og have analyseret nogle spor for at se, om det passer sammen.

- Men vi har et godt bud på, hvem gerningsmændene er, lyder det fra Kenneth Jensen, som ikke vil svare på, om det er nogle personer, der er kendt af politiet i forvejen.

Den 29-årige måtte på operationsbordet natten til lørdag, men var frisk nok til at kunne afgive forklaring til politiet lørdag, inden han fik lov til at tage hjem fra hospitalet.