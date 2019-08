Knivstikkeri ved gymnasium

En 15-årig dreng er blevet stukket ned ved et aarhusiansk gymnasium

Elever og personale på Aarhus Handelsgymnasium har mandag fået sig lidt af et chok, efter at et knivdrama har fundet sted tæt ved gymnasiets matrikel i det nordlige Aarhus.

Østjyllands Politi er mandag eftermiddag til stede på og ved gymnasiet i Risskov på Vejlby Centervej lige over for Vejlby Risskov Idrætscenter.

En 15-årig dreng er mandag omkring klokken 13 blevet stukket ned ved Aarhus Handelsgymnasium. Offeret er blevet kørt på hospitalet, og hans tilstand er indtil videre ukendt, oplyser Jakob Christiansen, der er talsmand for Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Klokken 14 har politiet anholdt fire mænd, som er mistænkt i sagen, på en lokalitet i Aarhus. De fire mænd vil i løbet af eftermiddagen blive afhørt.

Gerningsstedet ved gymnasiet er afspærret og undersøges i øjeblikket af politiets teknikere.

Elever fra gymnasiet fortæller til TV 2 Østjylland, at maskerede mænd trængte ind i kantinen, og at én person er blevet stukket ned. Denne information er imidlertid ikke bekræftet af politiet.

