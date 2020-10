Kodet narko-regnskab er knækket af politiet: Rockere fængslet

To rockere fra Satudarah sigtes i et kæmpe narkokompleks, den ene som bagmand til salget af 166 kilo kokian

Politiet har anholdt endnu en Satudarah-rocker, der sigtes i et narkokompleks, som samlet handler om salg af 166,5 kilo kokain, 27 kilo amfetamin, 111 kilo hash og tre kilo skunk. Politiet kalder sagen ’Operation Hugin’.

Fundet af et krypteret narkoregnskab førte i sidste uge til fængslingen af tre formodede aftagere af narkotika, blandt dem en 34-årig med relation til Satudarah.

Han sigtes konkret for at have aftaget mindst et kilo amfetamin og 412 gram kokain af den formodede bagmand i narkoligaen, en 36-årig Satudarah-rocker, og to andre ledende figurer i ’Hugin’. To andre formodede aftagere, 44 og 33, sigtes for hver at have købt 963 og 850 gram kokain med henblik på videresalg. Alle nægter sig skyldige.

Politiet slog til i ’Operation Hugin’ 10. august, hvor fem blev anholdt som centrale figurer i det organiserede netværk.

Dæknavne på modtagere

Under ransagninger på syv adresser beslaglagde politiet 2,9 kilo kokain, 250 gram amfetamin og kontanter.

Men sigtelserne mod flere af de fængslede er langt større. De spænder fra to kilo kokain til 166,5 kilo kokain.

Politiet fandt blandt andet et narkoregnskab hos en 28-årig, der angav mængder og dæknavne på modtagerne. Selv om regnskabet var krypteret, er det lykkes politiet at identificere de formodede aftagere, blandt dem de tre nye sigtede, der blev fremstillet for lukkede døre i Københavns dommervagt 8. oktober.

Den 36-årige Satudarah-rocker har, ifølge sigtelsen, fungeret som bagmand i narkoligaen siden midten af 2018 og frem til anholdelsen. De store mængder narkotika blev efter politiets opfattelse overdraget til en række personer på to konkrete adresser i Københavns centrum.

Det skete i samarbejde med to andre sigtede, nemlig den 28-årige, der førte narkoregnskabet, og en 23-årig.

Efter de fem anholdelser i august sagde efterforskningslederen fra Særlig Efterforskning Øst Mads Helios:

- Vi mistænker de fem mænd for at være en del af en større kriminel organisation, der igennem noget tid har stået for at smugle kokain og anden hård narkotika ind i Danmark. Efterfølgende har de stået for distributionen herhjemme. Samtidig har den person, vi mistænker for at være bagmanden, relationer til en kriminel gruppering.