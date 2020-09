Kø efter solouheld

Tirsdag eftermiddag er der sket et uheld på Motorring 3.

Det er sket ved motorvejskrydset Brøndby.

Københavns Vestegns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om et solouheld, hvor en lastbilchauffør har fået et ildebefindende.

De oplyser endvidere, at de forventer at lukke motorvejen helt senere tirsdag for at kunne fjerne lastbilen.

I øjeblikket er der ét spor farbart, hvilket skaber massiv kø på strækningen.

Allerede nu melder Vejdirektoratet, at man kan forvente op til 35 minutters ekstra rejsetid i nordgående retning på motorvejsstrækningen ved Avedøre.

Chaufførens tilstand er pt. ukendt.

Opdateres...