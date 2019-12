Kø på Fyn efter uheld

Fynske motorvej var spærret efter et uheld med flere biler involveret

Opdateret 08.38: Motorvejen er nu åbnet igen efter at have været spærret. Den fastklemte person er ifølge politiet ikke kommet alvorligt til skade. Trafikanter på strækningen må forvente op til 15 minutters længere rejsetid, oplyser Vejdirektoratet.

Oprydning efter uheldet på E20 Fynske Motorvej vestgående retning ml. 51 Odense S og 52 Odense er nu afsluttet, og vejen er farbar igen. Der er dog fortsat en del kødannelse. — Dansk Trafikinfo (@DanskTrafikinfo) December 5, 2019

Så er der ryddet op og genåbnet ved Odense. #dktrafikinfo https://t.co/c5TgHLTB6Y — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) December 5, 2019

Fynske Motorvej E20 er spærret i vestgående retning mellem Odense S og Odense SV efter et uheld. Det bekræfter Fyns Politi



- Der skulle være tale om et uheld med to biler involveret, og en person skulle være fastklemt, siger vagtchef Anders Therkelsen.

Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningsarbejdet overstået ca. klokken 09.00

Strækningen mellem afkørsel 51 og 52 er helt spærret.

E20 Fynske Motorvej vestgående retning er fortsat spærret mellem 51 Odense S og 52 Odense SV pga. et uheld, og det skaber lang kødannelse, der begynder allerede lidt før Motorvejskryds Odense. Tilgengæld er oprydning efter uheldet mellem Rasteplads Ålsbo Nord og 54 Ejby afsluttet — Dansk Trafikinfo (@DanskTrafikinfo) December 5, 2019



Brændende bil i Nordjylland

Opdateret 08.03: Der er nu åbnet for trafik i ét spor i sydgående retning på E45.En brændende varevogn spærrer i øjeblikket den store hovedvej E45 mellem Frederikshavn og Sæby i sydgående retning. Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningsarbejdet overstået tidligst klokken 08.30.

Vejdirektoratet beder trafikanter køre fra ved afkørsel 12 Sæby N og finde en anden rute udenom branden.



Politiet ved ikke, hvad der har forårsaget branden.

- Det er et godt spørgsmål, det er ikke lige til at sige, hvad der er sket. Det er en eller anden håndværkerbil, der er gået ild i, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

En person er blevet kørt på sygehuset efter branden.

- Der er en enkelt, der er blevet kørt afsted. Han har fået lidt røg og hoster blod, siger Jess Falberg.