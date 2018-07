Kø på motorvej: Find alternativ rute

Der er lige nu kødannelse på motorvejen ved Frøslev i retning mod Danmark.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Hvor er det skønt at så mange mennesker vil til DK. Eneste problem, er at det giver anledning til kø på MTV mod DK v. Frøslev. Vi åbner et ekstra spor - brug gerne det - eller søg alternativ rute. #politidk #ukadk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 22, 2018

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef Søren Strægaard, at der lige nu er en del kø i området.

- Vi har åbnet et ekstra spor derude, for det er jo en af de helt store hjemrejse-dage igen i dag. Så vi prøver at få trafikken til at glide på den måde, lyder det fra vagtchefen.

Hjem fra rejse

Ifølge politiet skyldes den tætte trafik, at mange danskere lige nu er på vej hjem fra ferie og derfor benytter sig af strækningen.

Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi åbnet et ekstra spor for at få trafikken til at glide.

De anbefaler, at man benytter det, eller at man finder en alternativ rute.

Også lørdag skabte store-skiftedag massive trafikale udfordringer på strækningen, hvor der i en periode var meget lang kø.

- Det er den samme situation derude igen i dag. Der vil nok være kø det meste af dagen, lyder det fra Søren Strægaard.

Klokken 12.30 oplyser Vejdirektoratet, at der stadig er tæt trafik i området, og at de forventer, at der vil være det hele dagen. Der er dog ikke lang kø.