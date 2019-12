Kø på motorvej: Spor spærret efter væltet lastbil

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdateret klokken 07.41

Sønderjyske Motorvej fra Frøslev mod Haderslev mellem Kruså og motorvejskryds Kliplev er spærret.

Det sker efter et uheld, hvor en lastbil er væltet. Politiet fik anmeldelsen om den væltede lastbil klokken 3.24.

Politi og redningsmandskab er til stede og har spærret højre spor for at kunne arbejde.

- Omkring klokken halv otte begynder de at tømme tankvognen. Så alt efter hvor godt det går, kan vi på et tidspunkt bjerge den og åbne trafikken igen, siger Søren Stragaard, vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi. til Ekstra Bladet.

- Den er for tung, så de kan ikke rejse den op, fortsætter den vagthavende.

Det skaber meget kø på strækningen. Man kan forvente helt op til 30 minutters forlænget rejsetid, hvis man skal køre på den strækning, oplyser Vejdirektoratet på deres hjemmeside. De forventer normal trafik efter myldretiden.

Politiet ved ikke, hvornår de har ryddet op efter uheldet og anbefaler på Twitter, at man kører en omvej for at undgå mere kø på strækningen. De foreslår, at man kører af ved afkørsel 75 og drejer til venstre ad Tøndervej og bagefter til højre ad Hærvejen og følger den vej frem til Bjerndrupvej og tilkørslen til motorvejen.

For at undgå kødannelse. Politiet opfordre bilister, der skal ad Sønderjyske Motorvej ved Kliplev i nordgående retning, til at kører af ved afkørsel 75 og dreje til venstre ad Tøndervej herefter til højre ad Hærvejen. Følg denne frem til Bjendrupvej og tilkørslen til motorvejen. https://t.co/u7lpjlgSMQ — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 9, 2019

Der er ingen meldinger om personskade.

'Chaufføren er ude af køretøjet og har det godt. Lastbilen holder ude på marken', skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Ekstra Bladet følger sagen ...