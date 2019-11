Kø på motorveje efter uheld

Opdateret klokken 18.53: Der er ikke længere varsel om kø på Køge Bugt Motorvej eller på Fynske Motorvej

Der er kø på flere motorveje rundt om i landet i forbindelse med trafikuheld.

Der har været et trafikuheld på Køge Bugt Motorvej og et andet på Fynske Motorvej søndag.

Ulykken på Køge Bugt Motorvej er sket fra Køge mod Avedøre mellem Vallensvæk S og motorvejskryds Avedøre.

- Der har været tre implicerede biler i uheldet. To af personerne involveret i uheldet skal til tjek på skadestuen, men ellers er der ikke sket noget alvorligt, siger Morten Steen, vagthavende ved Københavns Vestegns Politi.

Der er kø på motorvejen omkring stedet for færdselsuheldet. Ifølge Vejdirektoratet er der op til ti minutters forlænget køretid, og de forventer normal trafik i løbet af aftenen.

- Lige nu er der et eller to spor spærrede, mens der bliver ryddet op. Men trafikken glider lige så stille og roligt, siger den vagthavende.

Vejdirektoratet skriver på deres hjemmeside, kun to spor er farbare, at der er vejhjælp er på stedet, og at man forventer, at der tidligst er ryddet op klokken 18.30.

Uheld på Fyn

På Fyn er det også tre biler, der har været involveret i et færdselsuheld.

Det er sket på Fynske Motrorvej fra Odense mod Knudshoved mellem rasteplads Rønninge Syd og Nyborg V.

- Der har været tæt trafik og for meget uopmærksomhed, så tre biler er kørt sammen, fortæller Lars Thede, vagthavende ved Fyns Politi.

Den ene vognbane på motorvejen er spærret, og det medfører kø. Man kan forvente op til 15 minutters forlænget rejsetid, hvis man skal den vej, skriver Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

- Der er kø fra Langeskov og til resteplads Rønninge Syd. Der er cirka halvanden, måske to, kilometers kø, fortæller Camilla Egehøj, vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter.

Vejdirektoratet forventer, at køen er afviklet om omkring klokken 18.30.