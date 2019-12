København i nat: Vragdele undersøgt med drone

Beredskabet indsatte en drone for at søge efter fastklemte personer under et væltet stillads

Meget tyder på, at det var hærværk, da et stillads i nat blev væltet ud over kørebanen på Scandiagade i Københavns Sydhavns-kvarter.

Stillads-boss: - Jeg har lyst til at græde

- Men da vi ankom til stedet, vidste vi intet om, hvad der var sket. Der kunne have været folk på stilladset, da det væltede - eller kvæstet forbipasserende under stilladset, siger operationschef ved Hovedstadens Beredskab Frederik Ryber.

- Så for at få overblik overfløj vi området med en drone med et termisk kamera, som kunne detektere personer under vragdelene fra stilladset - eller i bygningen, forklarer han.

Foto: Ritzau Scanpix/Thomas Sjørup

Han forklarer, at beredskabet hyppigt bruger droner til at skabe overblik over uoverskuelige skadessteder.

- Det er en stor hjælp til indsatsledere og holdledere – også ved drukneulykker og storbrande.

Han fortæller, at to brandfolk er uddannet dronepiloter, så en af dem konstant kan kaldes på vagt, sådan som det skete i nat.

Det er langtfra første gang, at stilladser vælter i nattens mulm og mørke. I København bruger organiserede stilladsarbejdere omdiskuterede metoder for at bekrige andre stilladsfolk.

