København minder Kim Wall: - Det er så dejligt at se

Fredag eftermiddag mødtes i omegnen af 30 løbere på Christianshavns Torv i København til 'Run for Kim,' et mindeløb på årsdagen for den svenske journalist Kim Walls tragiske død

Det er fredag eftermiddag, og en hætteklædt mand med solbriller og en joint i mundvigen kigger sig forvirret og nervøst omkring ved synet af de mange fremmødte journalister på Christianshavns Torv.

- Sig mig engang, hvad laver i allesammen her? lyder det en smule irriteret fra den hætteklædte mand, der dog bliver helt rolig igen, da han får at vide, at pressens tilstedeværelse intet har at gøre med den tilspidsede situation på Christiania blot få hundrede meter væk.

Journalisterne er, ligesom de omkring 30 fremmødte i løbetøj, til stede for at mindes årsdagen for drabet på den svenske journalist Kim Wall, som mistede livet under tragiske omstændigheder sidste år, efter at være sejlet ud fra Refshaleøen i en hjemmebygget ubåd.

Mindeløb går verden rundt

'Run for Kim' foregår i en række byer verden over, herunder New York, Stockholm og Istanbul, og det har til formål på en gang at mindes Kim Wall og på samme tid sætte fokus på de mange - særligt kvindelige - journalister, der hvert år mister livet på jobbet.

Leone Milton, der er svensk journalist og forfatter, er arrangøren bag løbet i København, og hun glæder sig over fremmødet.

- Det er så dejligt at se, at folk har taget sig tid til at komme herind og mindes, og så er det endda fredag, siger hun.

Dansk mediedækning var 'chokerende'

Milton kendte ikke Kim Wall personligt, men årsdagen for hendes død vækker alligevel stærke følelser hos den svenske journalist.

- Jeg bliver lidt ked af det og tænker meget på hendes familie, men samtidig bliver jeg også glad for, at så mange mennesker kan huske hende, og at vi kan rejse nogle penge til hendes fond, siger Leone Milton, der forklarer, at hun fandt mediernes dækning af drabet på Kim Wall chokerende.

- Jeg var lige flyttet til København, da hun blev dræbt, og jeg synes at mediedækningen af hendes død her i Danmark var chokerende. Jeg synes, det var meget udpenslet og ikke altid lige godt. Jeg blev meget ked af det og følte, at vi måtte gøre en indsats, forklarer hun.

Leone Milton er svensk journalist, forfatter og arrangøren af 'Run for Kim' i København. Foto: Kenneth Meyer

En af de fremmødte løbere var den 48-årige journalist Anne Mette Ehlers. Hun var mødt op til 'Run for Kim,' fordi hun synes, løbet sætter fokus på en vigtig problemstilling.

- Jeg er selv journalist og har rejst rundt i for eksempel Gambia og Grønland, hvor jeg har været helt på egen hånd. Derfor rør det mig meget, hvad der er sket Kim Wall. Jeg synes, det er vigtigt at fokusere på Kim, på hendes sag og på hvem hun var, siger Anne Mette Ehlers, der er enig med arrangør Leone Milton i, at det er på tide at rette fokus mod Kim Wall som person, i stedet for at fokusere på de bestialske detaljer omkring hendes død.

- Jeg synes, det er naturligt at medierne viser stor interesse for sådan en forfærdelig sag og har fokus på, hvordan sådan noget kunne ske. Men nu synes jeg også, det er meget, meget vigtigt, at vi sætter fokus på Kim Wall og på hvem hun var, lyder det Anne Mette Ehlers.