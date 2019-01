Københavns Lufthavn i småpenge-brøler: Nu får fyret medarbejder kæmpe erstatning

Sølle ni kroner blev skæbnesvangre for en medarbejder i Københavns Lufthavn, der endte med at miste sit job. Men nu er det ni kroner forvandlet til 400.000.

Det skriver Fagbladet 3F.

Sagen startede i Københavns Lufthavns sikkerhedskontrol for personale, hvor en anden ansat havde tømt sine lommer. Han glemte dog ni kroner, som en trofast ansat valgte at tage med sig og senere smide i en bøsse til velgørenhed.

Men den købte ledelsen i lufthavnen ikke, og så var der kun en vej. Ud.

Efterfølgende blev manden frifundet for at have stjålet pengene, og nu har en dommer bestemt, at lufthavnen skal betale ham næsten 400.000 kr. for uberettiget at have bortvist ham.

Med tolderne på job: På jagt efter narko og penge

Spektakulært lufthavns-kup: Røvere valgte risikabel flugtrute

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Thomas Lekfeldt

En misforståelse

Fagbladet 3F har talt med mandens advokat, der oplyser, hvordan det hele var en simpel misforståelse, der burde være løst helt anderledes.

Proceduren var, at glemte penge skulle smides i en kasse til velgørenhed, og den fulgte medarbejderen. Han glemte bare at fortælle det til en overordnet inden.

- Det var en fejl. Men arbejdsgiveren havde ikke instrueret ham ordentlig. Derfor havde det været mere end rigeligt med, at han havde fået at vide, hvad proceduren var. Måske en lille irettesættelse, men overhovedet ikke en bortvisning, siger advokat Marc Malmbak Stounberg til Fagbladet 3F.

Københavns Lufthavn har ikke ønsket at udtale sig om sagen.