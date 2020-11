Københavns Politi: Sådan er traktor-reglerne

Forud for dagens demonstration raser flere landmænd mod politiet efter et tweet fredag aften. Politiinspektør Tommy Laursen uddyber over for Ekstra Bladet, hvordan reglerne er:

- Vi har været i dialog med arrangørerne, og de ved udmærket godt, hvilke køretøjer, der må komme ind, og hvilke køretøjer der ikke må komme ind.

- Og der er nogle tekniske forhold i forhold til, at nogle af disse traktorer må bruges til at køre til og fra arbejde, men de må ikke bruges til at køre til demonstration. Det har vi nogle folk, som er eksperter i, og de vil vurdere sagerne, siger Tommy Laursen.

Politiet kommer til at eskortere traktorerne til København.

- Det er på samme måde som i alle andre demonstrationer, hvor vi går ud og taler med dem: Om de har i sinde at følge vores anvisninger eller ej. Så eskorterer vi dem ind til byen, og så vurderer vi, hvilke lovovertrædelser der måtte være, siger politiinepsktøren.

- Og det er klart, at hvis en traktorfører laver noget dumt, så får han en hilsen. Men det overordnede mål er et at få afviklet demonstrationen i god ro og orden. Både for demonstranter men så sandelig også for de beboere, der er i København, siger han.

Københavns Politi forventer, at omkring 400 traktorer kommer til København lørdag.

Artiklen fortsætter

Flere i landbruget har taget politiets tweet som et angreb på deres ret til demonstration. Men Tommy Laursen slår fast, at det ikke er formålet.

- Vi anskuer det sådan, at vi er klar over, at der er et overordnet formål med demonstrationen. Og vi vil følge udviklingen meget nøje.

- Det overordnede mål er den grundlovssikrede ret til at demonstrere. Og hvis man for at nå frem til det bliver nødt til at lave nogle forskellige ting. Herunder at køre i kolonne frem til langelinie, vurderer vi, om der er grund til sigtelser. Det ved jeg ikke endnu, men det vil være ligesom alle andre demonstrationer. Hvis vi har demonstrationer med fodboldtilhængere, er der også nogen, som gør noget, som man i hverdagen kan risikere at blive sigtet for. Men det er ikke sikkert, at det sker, når man er en del af optoget.

- Vi vil vurdere hvert enkelt tilfælde.