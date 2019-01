Købte nye sokker i tøjforretning: Fandt menneskeknogle i sokkerne

Politiet vil nu undersøge menneskeknoglen nærmere for at finde ud af, hvor den stammer fra

Forestil dig, at du netop har købt et par splinternye sokker i en tøjforretning. Du pakker dem ud og glæder dig til at tage dem på. Men så finder du lige pludselig ud af, at der befinder sig et eller andet i sokkerne, der senere viser sig af være dele af en menneskeknogle.

Denne skræmmende oplevelse fik en britisk kunde for nylig, da kunden den 10. december købte et par sokker i tøjkæden Primark i Colchester i Essex.

Politiet i Essex har bekræftet overfor de britiske medier, at det drejer sig om et fragment af en menneskeknogle, og vil nu undersøge menneskeknoglen nærmere for at finde ud af, hvor den stammer fra - og hvordan den er kommet ned i sokken.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, Independent og CNN

Det var i tøjkæden Primark i Essex i Storbritannien, at menneskeknoglen blev fundet i et par sokker af en kunde. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Essex Politi har også oplyst, at menneskeknoglen ikke stammer fra en ulykke eller andet, der er sket for nylig. Der var nemlig hverken hud eller andre menneskelige partikler omkring knoglen. Selve sagen blev anmeldt til politiet den 2. januar. Og politiet er fortsat i gang med at efterforske den usædvanlige sag.

Fra tøjkæden Primark har man udtalt, at menneskeknoglen angiveligt ikke stammer fra en ulykke på den fabrik, der leverer sokker til tøjkæden.

En talsmand fra Primark har udtalt følgende:

'Primark tager denne sag meget alvorligt, og vi har allerede foretaget en undersøgelse på den fabrik, der har leveret sokkerne til os. Og der er ingen beviser for, at der er sket en ulykke på fabrikken, så det er højst sandsynligt, at dette 'objekt' er blevet placeret i sokken af en person. Og vi ved ikke, hvorfor personen har gjort det.'

Primark undskylder i øvrigt for de mulige gener, oplevelsen har påført kunden, der købte sokkerne.