Kødtyv fængsles i fem måneder

Tre culottestege blev det, der torsdag fik sendt en 43-årig mand bag tremmer. Manden havde i forvejen en betinget dom for flere butikstyverier

Tre stykker kød kan blive en dyr fornøjelse. Torsdag kostede et forsøg på tyveri af tre culottestege en 43-årig mand fem måneders fængsel.

Det skriver Århus Stifstidende.

Den 43-årige blev anholdt onsdag formiddag, da personalet i Rema 1000 på Vesterbro Torv i Aarhus lagde mærke til, at manden forsøgte at tage kødet med sig ud af butikken uden at betale. De kontaktede politiet, som straks tog affære.

Fængselsstraffen skyldes, at manden for tog uger siden modtog en betinget dom for en lang række af butikstyverier i Midt- og Østjylland.

Manden har erkendt tyveriet, men anket dommen.