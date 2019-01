Køer slap ud på motorvej

Det er ikke usædvanligt, at det er kø på motorvejen, men det er heldigvis et sjældent syn, at der er køer.

Det syn kunne man ikke desto mindre få den tvivlsomme fornøjelse af, hvis man kørte i sydgående retning på E45 ved rasteplads Senhøj nord for Hobro.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Her var en flok køer nemlig sluppet ud af en indhegning tirsdag formiddag, så de gik rundt i nødsporet på motorvejen.

Efter godt 25 minutters eventyr, gik køerne dog af sig selv væk fra vejen igen, og det er derfor muligt at køre uforstyrret forbi stedet.