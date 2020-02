Kørekortet frakendt til 2027: Men hash-bilist kører igen og igen

Kørekortet er i forvejen frakendt til 2027, men alligevel fortsætter en 27-årig mand med at køre bil og ofte, når han er påvirket af hash.

Sådan lyder tiltalen mod den 27-årige, som ifølge politiet er pusher fra den organiserede hashhandel på Christiania. Han stilles tirsdag for Københavns Byret, hvor politiet har samlet til bunke af sager mod ham helt fra 2014.

Han er tiltalt for 21 forhold og denne gang kræver anklagemyndigheden foruden fængselsstraf, at den 27-årige udvises af Danmark i 12 år.

Tiltalen omfatter en bred vifte af forbrydelser fra narko-kørsel, kørsel uden førerret, besiddelse af euforiserende stoffer, vold mod politiet, grov vold og vidnetrusler. Den 27-årige nægter sig skyldig.

Påvirket af hash

Ifølge tiltalen var han påvirket af hash tre af de gange, hvor politiet stoppede ham i en bil. I 2016 blev han ellers frakendt førerretten til juli 2026 og i 2018 fik han en ny dom, hvor førerretten blev frakendt til januar 2027.

Politiet har standset den tiltalte i seks forskellige biler rundt om i Københavns-området fra en Fiat 500 til to BMW´er, en VW Touareg, en Skoda Superb og en Ford Focus.

Mindst en af bilerne er blevet konfiskeret af politiet. Det fik den 27-årige til, ifølge tiltalen, at opsøge et vidne flere gange. Han mente, at vidnet var årsag til, at politiet havde taget hans bil.

Første dag truede han vidnet på livet med en saks, og et par timer senere stak han ud efter vidnet med en skruetrækker med ordene ’Jeg stikker dig fucking ned’. Manden fik afværgelæsioner på den ene hånd og blev sparket på låret, mens han lå ned.

’Jeg stikker dig ned’

Næste dag blev vidnet opsøgt igen og ifølge tiltalen sagde den 27-årige: ’Du har været skyld i, at politiet har taget min bil. Jeg stikker dig ned. Jeg slår dig ihjel’.

Samme vidne og hans far blev også truet til trække sine forklaringer til politiet, fordi den 27-årige var nervøs for at blive udvist: ’Du skal høre på mig, hvis din søn går i retten, så dræber jeg dig, din datter og din søn.’

'Vi skal ikke i retten. Politiet vil udvise mig, hvis vi tager i retten. Det er ikke godt for mig. Det er ikke godt for dig eller din fætter. Mine venner tager ham. Hvis der sker noget med mig, så kommer mine venner og tager ham,' lød en af truslerne mod sønnen og dennes fætter, ifølge tiltalen.

Truslerne gjorde, at den 27-årige blev varetægtsfængslet tidligere i februar.

Den 27-årige var, ifølge tiltalen, involveret i den organiserede hashhandel på Christiania. Under en anholdelse gjorde han modstand og forsøgte at rive sig løs. I maj sidste år var der tumult på Christiania, hvor politiet gik i aktion mod hash-handlen.

Han deltog, ifølge tiltalen, i opløbet på Mælkevejen, hvor gruppen af pushere smed sten og flasker mod betjentene. Den 27-årige kastede to mælkekasser.

To måneder senere blev han taget med 74 gram hash på p-pladsen ved den Grå Hal på Refshalevej. Fire dage efter den anholdelse blev han igen nappet med knapt 12 gram hash.

Han er også tiltalt for vold mod sin eks-kæreste, der fik flere knytnæveslag i ansigtet, og for besiddelse af to ulovlige peberspray.