Kørelærer dømt efter chokerende opførsel

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En kørelærer fra Fyn er ved Retten i Odense blevet frakendt retten til at undervise i to år.

Desuden har kørelæreren fået en klækkelig bøde på 60.000 kroner og 40 dages betinget fængsel. Straffen kommer i kølvandet på flere grove overtrædelser og forsømmelse af sit embede.

Det skriver TV2 Fyn.

Der er blandt andet tale om sjusk med lektionsplaner, mangelfuld køreundervisning og betydeligt fravær.

Desuden har læreren taget sine elever med ud at handle under undervisningen, som personen ofte er kommet for sent til.

- Flere elever er blevet bedt om at standse kørslen, så tiltalte for eksempel kunne handle eller fotografere, siger anklager Stephanie Reby til mediet.

Kørelæreren er samtidig dømt for at falde i søvn i flere køretimer.

- Reglerne er ganske klare, og der er så mange overtrædelser, at vi er langt ud over sjusk, lyder det fra anklageren.