Kørt frontalt sammen: To slemt tilskadekomne

Politiet kalder ulykken for 'stor' og 'kraftig'

Opdateret klokken 10.50: Vejen er genåbnet for trafik

To biler er kørt frontalt sammen på E55 Gaabensevej, fra Gedser mod Farø mellem Stubberup og frakørsel mod Byskov.

I den forbindelse er to personer kommet alvorligt til skade, og vejen har været spærret helt af, så politi og redningsmandskab kunne arbejde på stedet, oplyser politiet.

- Det er et stort, kraftigt uheld. To biler er kørt frontalt sammen, og to personer er kommet slemt til skade, siger Kent Edvardsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen løb ind klokken 08.02, og cirka kvart i 11 er trafikken genåbnet.