Kørte 12-årig ihjel: Her er dommen

En 50-årig bilist er tirsdag ved Retten i Hjørring blevet idømt et år og fire måneders ubetinget fængsel for en ulykke, der kostede en 12-årig pige livet.

Ulykken skete 11. november sidste år cirka klokken 7.25 på Brøndenvej i Østervrå i Vendsyssel. Bilisten kørte i en varebil mellem sit hjem og sit arbejde, mens pigen var på vej i skole på sit el-løbehjul.

Den 50-årige mand var påvirket af både hash og amfetamin. Det viste en blodprøve, som blev taget godt to timer efter ulykken.

Nægter amfetamin

Stofferne er klassificeret som farlige for trafiksikkerheden og mængden var, som det hedder i anklageskriftet, ’over bagatelgrænsen’.

Bilisten har derfor siddet varetægtsfængslet siden dødsulykken. I retten fortalte han, at han ikke normalt tager stoffer.

- Jeg havde røget noget pot et par dage før. Jeg ved ikke med amfetaminen. Jeg kan simpelthen ikke sige, hvordan det er kommet, sagde han.

Havde lygter på

I retten var den 50-årige tydeligt påvirket af situation, og han talte meget lavt, da han afgav sin forklaring om, hvad der skete den novembermorgen.

- Jeg troede, det var et rådyr. Da jeg står ud af bilen, ser jeg, at det er en pige. Hun ligger livløs i vejkanten.

Han forklarede, at han selv ringede 112, og blev bedt om at mærke efter, om pigen trak vejret, før en yngre kvinde ankom til ulykkesstedet og begyndte at yde førstehjælp.

Den 12-årige pige havde cykelhjelm og refleksvest på, og der var lys både foran og bag på el-løbehjulet. Det forklarede et vidne, som passerede pigen kørt før ulykken. Da lygterne blev smadret, kunne bilinspektøren dog ikke slå fast, om lygterne havde været tændt.

For hurtigt løbehjul

Bilinspektørens undersøgelser viste, at varebilen, som den 50-årige førte, kørte med normal hastighed, mens pigens el-løbehjul også var i bevægelse.

Da bilinspektøren vidnede, spurgte forsvareren flere gange ind til reglerne i forsøgsordningen for motoriserede løbehjul, som siger, at man skal være 15 år for at køre på el-løbehjul.

Samtidig kom det frem, at pigens løbehjul kunne køre 25 km/t mod de tilladte 20 km/t, og at det havde forkerte reflekser, hvorfor det ikke er tilladt i trafikken herhjemme.

Frakendt kørekort

Pigen blev alvorligt kvæstet og kørt med eskorte til Aalborg Universitetshospital. Samme morgen klokken 8.54 døde den 12-årige på hospitalet.

Tirsdag faldt der dom i sagen ved Retten i Hjørring. Her blev den 50-årige kendt skyldig i narkokørsel og uagtsomt manddrab.

Han erkendte sig skyldig i begge forhold.

Udover fængselsstraffen på et år og fire måneder har den 50-årige mand fået frakendt retten til at køre bil i fire år.