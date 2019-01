Kørte 12-årig pige ned og efterlod rød Porsche

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Onsdag eftermiddag blev en 12-årig pige kørt ned af en rød Porsche på Elverdamsvej i Kirke Hyllinge ved Frederikssund. Føreren af bilen stak af og efterlod luksusbilen på gerningsstedet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Uheldet skete klokken 14.55, da pigen kom gående over vejen i et kryds. Bilen ramte den 12-årige pige, der blev slynget op på forruden og landede på jorden.

Porschens fører, en kvinde, kom ud af bilen med et kæledyr i armene. Hun blev trøstet af en mand, der havde kørt bag hende i en sort VW Golf, og da han var færdig med at trøste hende, kørte de begge væk i hans bil og efterlod Porschen på stedet.

Den 12-årige pige fik hjælp af andre bilister, der havde set uheldet, så hun blev kørt på sygehuset og behandlet for hovedskader og et brækket ben.

Stjålne plader

Efter uheldet har Midt- og Vestsjælland undersøgt den røde Porsche og fundet ud af, at dens nummerplader hører til en VW Golf, der natten til mandag blev stjålet i Nordsjælland.

Derfor undersøger politiet nu, om de kan have siddet på den sort VW Golf, der samlede kvinden op, efter hun havde kørt den 12-årige pige ned.

Torsdag formiddag fortæller Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet, at de ikke har fundet de to personer, der kørte væk i den sorte VW Golf, og at de derfor stadig leder.

Kvinden beskrives som dansk af udseende, 40-45 år gammel, 165-170 cm høj og af almindelig kropsbygning. Hun havde langt, lyst hår og en spids næse og havde en kat eller en hund med sig.

Manden beskrives som værende 40-45 år gammel, lyshåret og lys i huden. Han er ifølge politiets beskrivelse tyndhåret og var iført sort bomberjakke.

Har man set den sorte VW Golf, der kørte væk fra stedet, eller ligger man inde med andre oplysninger, kan man kontakte politiet på 114.