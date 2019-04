Kørte 126 kilometer i timen: Måtte køre 60

Det gik stærkt, da en 44-årig 31. maj sidste år var på vej på arbejde.

Da kvinden kom kørende ad Skovstrupvej i Skovstrup på Fyn klokken 6.50 viste politiets fartmåler 126 km/t - i et område hvor man ellers kun må køre 60 km/t.

Det skriver fyens.dk

Hun blev idømt en bøde på 6000 kroner samt en frakendelse af kørekortet i seks måneder ved retten i Odense tirsdag.

Den 44-årige kvinde var ikke den eneste fartsynder på anklagebænken.

Også en 24-årig mand skal finde sig en anden måde at transportere sig på de næste seks måneder. Den unge mand kom kørende på Kløvermarksvej i Brylle 13. marts sidste år, da fælden klappede.

Med 101 km/t på en strækning, hvor man må kører 50 km/t blev han også fanget af politiets fartmålere og er nu 6000 kroner fattigere.

Manden forklarede i retten, at han blev generet af den forankørende bils kørsel, og at han var ved at køre ind i ham, fordi vedkommende bremsede flere gange. Derfor så han sig nødsaget til at overhale med 101 km/t indenfor bygrænsen.

Se også: Stærekasser blitzer redningsfolk

Se også: Uffe Holm dømt: Det var en tanketorsk

Se også: Vanvidsbilist blitzet med 181 km/t.