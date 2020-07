Kørte bus i vandet med vilje: 21 dræbte

Nedrivningen af en 52-årig buschaufførs hjem gjorde ham så vred og fortvivlet, at han valgte bevidst at køre bussen direkte ud i et vandreservoir sidste tirsdag.

Hændelsen kostede 21 mennesker livet - heraf flere studerende - og 15 sårede.

Søndag offentliggjorde myndighederne motivet for den tragiske hændelse, der også kostede chaufføren livet.

'På grund af utilfredshed med livsvilkår og nedrivningen af sin lejede bolig har han begået ekstreme forbrydelser mod borgernes sikkerhed,' oplyser kinesisk politi ifølge New York Times.

21 mennesker blev dræbt, da en fortvivlet buschauffør drejede bussen ud i et vandreservoir. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Tirsdag morgen kontaktede chaufføren myndighederne for at klage over, at hans hus skulle rives ned, før han kunne nå at få støtte til en anden bolig.

Men myndighederne rev hans bolig ned alligevel.

Så efterlod han talebeskeder til sin kæreste, hvori han udtrykte foragt for verden.

På overvågningskamera kunne man se, hvordan bussen svingede over i modkørende trafik, kørte på tværs af tre kørebaner og kørte direkte ud i vandreservoiret.

Myndighederne i Anshun har nu meddelt, at de vil undersøge, om der blev begået fejl i forbindelse med nedrivning af bygningen.

Ifølge New York Times er sagen udtryk for et større problem i Kina, hvor myndighedernes omfattende planer for byudvikling gør, at ældre, billigere boliger bliver erstattet af prangende kontorbygninger, indkøbscentre og dyre boliger.