Kørte det dobbelte af det tilladte

Vanvidsbilisterne fortsætter med at køre uhensigtsmæssigt på de danske veje.

Senest stoppede Københavns Politiet en ung mand, der trådte lidt for hårdt på speederen natten til lørdag på Ellebjergvej i Valby.

Her kørte han næsten det dobbelte af det tilladte og kørte samtidig over for rødt. Manden havde desuden ikke et gyldigt kørekort.

Chaufføren viste sig desuden ikke at have gyldigt kørekort, og han er nu sigtet for en række forhold. Vi fortsætter indsatsen mod vandvidsbilister #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 6, 2020

Hos Københavns Politi ser man med alvor på problematikken.

- Vi synes, det er sindssygt farligt, siger chef for Center for færdsel og trafik i Københavns Politi, Steen Søder og tilføjer:

- Det er farligt for alle trafikanter, både for dem selv, men også for andre.

Flere kører vanvidskørsel

I følge en opgørelse fra Københavns Politi er der sket en stigning i vanvidsbilisme, hvor der bliver kørt for stærkt og hensynsløst.

Opgørelsen viser, at 31 personer er sigtet for at køre vanvidskørsel i 2020, hvor samme tal i 2019 var 19 personer.

Københavns Politi slår fast, at vanvidskørslen - som defineres ved, at der bliver kørt over 100 procent hurtigere end tilladt - hænger sammen med, at der har været øde under coronakrisen.

På baggrund af stigningen har Københavns Politi sat ekstra hastighedskontroller ind for at forsøge at komme problemet til livs.

- Vi går målrettet, fordi vi har fået så mange sager. Derfor får vi en fornemmelse af, hvor de er og hvornår, så vi har kunne sætte ekstra ind der, siger Steen Søder.

Det er typisk i de sene aftentimer og om natten, at vanvidsbilisterne er på vejene, oplyser han.