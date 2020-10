Kørte fem-årig ihjel: Det var et uheld

21-årig fremstilles i grundlovsforhør for at køre femårig ihjel og flygte fra stedet

21-årige Helmi Mossa Hameed erkender at have kørt bilen, der dræbte den fem-årige pige, men nægter uagtomt manddrab.

Det er netop kommet frem i Retten på Frederiksberg, hvor manden fremstilles i grundlovsforhør.

Forsvareren siger, at hans klient kan erkende, at han har ført bilen, men at der er tale om et uheld. Han erkender altså ikke uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, som han ellers er sigtet for.

Pigen, der blev kørt ihjel onsdag, blev klemt mellem bilen og en husmur på Peter Bangs Vej i København. Det kom frem, da sigtelsen mod manden blev læst op.

Manden er også sigtet for at have forvoldt nærliggende fare for pigens mor, der væltede og slog hovedet ind i husmuren og for at flygte fra stedet.

Han er også sigtet for at have flygtet fra stedet.

Derudover er han i forening med andre sigtet for besiddelse af 51 falske tusindkronesedler, der lå i et åbent pengeskab i en lejlighed. De blev fundet 28. oktober.

Han er også sigtet for besiddelse af 15,6 gram kokain og 79,76 gram hash med henblik på videredragelse i en lejlighed i Ishøj i forening med en kvinde. Desuden for at være i besiddelse af 5,1 gram hash til eget forbrug under personundersøgelsen i forbindelse med anholdelsen.

Helmi Mossa Hameed erkender besiddelse af falske penge, men ikke at de skulle i omløb. Han erkender også besiddelse af kokain og hash til eget forbrug.

Opdateres