Kørte fra politiet og forulykkede

Søndag aften er to mænd blevet anholdt efter de kørte fra politiet og kørte galt vest for Køge

En bil forulykkede søndag aften efter i høj fart at have kørt fra politiet på Sydmotorvejen ved Køge. Senere kørte patruljevognen fra ved afkørsel 33 Lellinge og fandt bilen forulykket. Føreren og passageren var flygtet, men er senere blevet anholdt.



Det oplyser vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

-En patruljevogn blev på motorvejen overhalet af en bil med ekstrem høj hastighed. Vi satte efter dem men kunne simpelthen ikke følge med. Vi finder senere bilen ved afkørsel 33, hvor den er kørt galt og personerne i bilen er flygtet.

- Vi har senere anholdt to mænd i omkring 20 års-alderen, og er i gang med at undersøge stedet for ting, der kan være smidt ud af bilen, siger vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi.