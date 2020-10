Kørte i farlig fælde i skoven: - Det skal bare stoppes

Umiddelbart efter at det var sket, tænkte den 38-årige vejlenser Henrik Kring, at det måtte være nogle børn, som havde leget i skoven og glemt alt om at fjerne tørresnoren.

Men her små 24 timer efter, er han ikke længere så sikker i sin sag.

- Jeg tænkte først, at det bare måtte være nogle børn. For det kunne jo ikke passe, at folk er så syge i hovedet. Men jeg er ved vænne mig til tanken. Det kan godt være, at folk virkelig er så syge i hovedet. Det virker i hvert fald meget suspekt, siger han til Ekstra Bladet.

Lørdag formiddag var han ude at køre mountainbike sammen med 21 andre i en skov i Vejle. Da de skulle køre ned af en bakke kørte de forreste til højre, mens Henrik Kring overhalede sin makker og derfor kørte til venstre af en sti.

Groggy

Her - mellem to træer - hang der en tørresnor af nylon.

- Jeg når lige at tænke, at det må være noget spindelsvæv. Så ryger jeg af cyklen med et brag og lander lige på skulderen. Det gør sindssygt ondt, og jeg tror, at den er gået af led.

- Jeg havde pisse ondt i hovedet og kunne ikke rigtig se ud af det ene øjne. Jeg var meget groggy, siger han om faldet.

Henrik Kring er sluppet for skader på sit øje.

- Heldigvis når jeg lige at lukke mit øje, men havde jeg ikke gjort det, så havde det nok kostet mig synet, har de fortalt på skadestuen.

Samtidig kunne det endda være endt endnu værre.

- Jeg når lige at bukke mig, inden den rammer mig. Så den kunne have ramt mig i halsen, og så havde det jo nok været ovre.

Artiklen fortsætter under billedet...

Dagen derpå for Henrik Kring. Privatfoto

Politiet efterforsker

Han anmeldte straks episoden til politiet, som tager sagen meget alvorligt.

- Det er vores klare mistanke, at snoren er spændt op bevidst på stien. Det virker meget målrettet, som om snoren er hængt op for at skade en, der kommer cyklende. For snoren er hængt op på et cykelområde og på en sti, der benyttes af mountainbikere, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, til Vejle Amts Folkeblad.

Henrik Kring er ved at blive overbevist om, at politiet nok har ret i deres mistanke.

- De har taget nogle billeder af stedet, og når jeg ser på dem, kan jeg nok godt se, at man sgu ikke hænger en snor op i den højde og det sted, uden man har til hensigt at ville skade nogen. Men man skal selvfølgelig passe på, at man ikke mistænkeliggør folk.

Små 24 timer efter er han kun blevet mere vred over situationen.

- Jeg bliver mere og mere harm over det hele. Det skal bare stoppes, og jeg tror uanset om nogen kan have en ond hensigt eller ej, så er der ikke nogen, der vil have liv på samvittigheden, siger han.