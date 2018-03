Kørte ind i bygning i lufthavn: Nu er den dræbte identificeret

En ung mand mistede livet, da han torsdag aften kørte sin bil ind i en bygning ved Thisted Lufthavn, der efterfølgende brød i brand.

Det tog noget tid for politiet at identificere føreren af bilen på grund af den kraftige brand. Natten til fredag var de pårørende dog underrettet, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

- Det drejer sig om en 19-årig mand fra lokalområdet, oplyser Carsten Henriksen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen om episoden klokken 20.59.

Brandvæsnet rykkede ud med alt disponibelt mandskab, der dog havde svært ved at komme frem til bilen på grund af flammerne.

- Men branden er slukket nu, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at politiet er ved at klarlægge omstændighederne bag episoden. Efter at have talt med den unge mands familie, mener politiet, at der var tale om selvmord.

- Vi har en kraftig formodning om, at det er noget, han har gjort med vilje. Det er vi næsten fuldstændig sikre på, siger Carsten Henriksen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.