Kørte ind i menneskemængde: Nu er han dømt

22-årige James Alex Fields Jr. er blevet idømt livsvarigt fængsel for i august 2017 med vilje at have påkørt en gruppe demonstranter i Charlottesville i den amerikanske delstat Virginia.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

James Fields er selv erklæret højrenationalist, og han har erkendt sig skyldig i at have påkørt en gruppe demonstranter, der demonstrerede mod racisme.

En 32-årig kvinde ved navn Heather Heyer omkom ved påkørslen, mens over 20 blev såret ved påkørslen.

Anledningen til demonstrationen var, at en gruppe højreekstremister havde arrangeret en demonstration, hvilket der blev lavet en moddemonstration imod. Det var denne moddemonstration den dengang 20-årige mand påkørte i sin bil.

Inden dommen blev afsagt fredag, undskyldte den 22-årige mand ifølge AP for sine holdninger.

Påkørslen førte i 2017 til heftig debat i 2017, fordi mange beskyldte Donald Trump for ikke at tage tilstrækkelig afstand fra folk som James Fields, men at han i stedet udelukkende kritiserede muslimer og deltagerne i anti-racismedemonstrationen. Trump blev også beskyldt for ikke at tage afstand til højreekstreme grupper så som Ku Klux Klan i forbindelse med attentatet.

Den dræbte kvindes mor, Susan Bro, har i forbindelse med domsafsigelsen sagt, at hun håber, at James Fields 'en dag bliver helbredt og kan hjælpe andre med at blive helbredt'.

